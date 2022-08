Ingrasamintele si produse agricole rusesti trebuie sa poata avea acces pe pietele mondiale ‘fara obstacole’, in caz contrar existand riscul unei crize alimentare mondiale de anul viitor, a afirmat sambata, la Istanbul, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, transmite AFP. ‘Este important ca guvernele si sectorul privat sa coopereze pentru a le face sa ajunga pe piata’, a declarat Guterres la Centrul de coordonare comuna (CCC), care supervizeaza aplicarea acordului privitor la exportul cerealelor ucrainene, document semnat in iulie de Kiev si Moscova sub egida ONU si a Turciei. Acordul garanteaza…