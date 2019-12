Gură de oxigen pentru spitalul din Caransebeș Este vorba de stația de oxigen, de aparatura medicala, dar și de alte investiții in bunul mers al activitații SMUC, iar veștile pozitive nu se opresc aici. „Avem 48 de ore de cand s-au semnat niște finanțari private. S-a parafat construcția și montarea unei stații de oxigen medical in valoare de 283.000 euro, finanțare a unei firme germane, care are ca termen limita de punere in funcțiune 1 februarie 2020. Al doilea contract semnat e pentru secțiile de Medicina Interna, Cardiologie, Obstetrica-Ginecologie, in valoare de 80 de mii de euro, insemnand doua ecografe, unul cu patru sonde, celalat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

