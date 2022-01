Gunther lanseaza cel mai sexy imn al anului, Sex Myself 2022 se anunța a fi anul inceputurilor noi și ce mod mai bun sa ne intram in ritm decat cu ajutorul unui imn sexy, care promite sa ne ofere mai multa incredere in noi? Gunther vine sa ne dea un boost de incredere, vineri, 28 ianuarie, cu ajutorul piesei „Sex Myself”. Din 2003, artistul și entertainerul Gunther a inceput sa cucereasca Europa, America și Asia, fiind prezent la festivaluri, la concerte sold out și in nenumarate cluburi de peste tot din lume. Gunther a dovedit ca este o forța de neoprit prin intermediul hiturilor pe care le-a lansat de-a lungul anilor, printre care: „Ding Dong Song”,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

