Guns N’ Roses a lansat “The General”

- Mircea Nedelcu, muzicianul timișorean care a activat de-a lungul vremurilor in formații ca Autostop sau Cargo, a lansat un dublu album care poarta numele de „Nothing to lose”, materialul discografic putand fi ascultat aici. „«Nothing to lose» este un dublu album. Pe primul se regasesc piese mai vechi…

- Celebra trupa The Beatles a lansat ultima melodie din istoria trupei, intitulata „Now an Then”. Vocea regretatului John Lennon a fost recreata cu ajutorul softurilor de inteligența artificiala, scrie Reuters.

- Rema revine cu noul sau EP cu 5 piese, „RAVAGE”, produs de London, Blaise Beatz și P Prime. Rema a ajuns la statutul de superstar la nivel mondial, lansand banger dupa banger și oferind spectacole de 5* seara de seara. „RAVAGE” marcheaza inceputul unui nou capitol, ducand la sfarșitul erei lui Rave…

- Un nou cantec The Beatles, inregistrat si mixat cu ajutorul inteligentei artificiale, va fi lansat la 2 noiembrie, la peste 53 de ani de la despartire, au anuntat joi cei doi membri in viata ai legendarei trupe britanice, Paul McCartney si Ringo Starr, potrivit AFP."Now and Then" a fost realizata…

- Timișoara va fi gazda unui concert in cadrul caruia chitaristul trupei Whitesnake, Joel Hoekstra va canta alaturi de Brandon Gibbs (vocalistul trupei Poison) și artiștii The Spider Complice (Los Angeles-SUA) și Marco Pastorino (Temperance, Serenity și Fallen Sanctuary). Concertul va avea loc miercuri,…