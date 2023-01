Stiri pe aceeasi tema

- Artistul n-a mai ajuns la un spectacol de Revelion organizat la una din cele mai mari sali de spectacol din Maramureș, asta deși 1.000 de oameni au platit biletul. Biletul la petrecerea de Revelion cu celebrul manelist a costat 600 de lei, insa cei care aștepttau cu nerbadare evenimetul au aflat de…

- Prima zi din noul an vine cu scumpiri pentru șoferi. De la 1 ianuarie a disparut subvenția de 50 de bani, iar in prima zi a lui 2023 prețurile sunt mai mari cu cel puțin 36 de bani pe litru de benzina și 38 de bani pentru motorina, in stațiile Petrom. Și ceilalți mari operatori au majorat sau vor majora…

- Scopul proiectului in care au fost cooptați și romanii este sa reduca impactul uneia dintre problemele care afecteaza lanțul de gestionare a deșeurilor, anume incendiile provocate de baterii.

- La licitația, organizata de casa britanica Historics Auctioneers, o mașina care a aparținut Reginei Elizabeth a II-a – Jaguar X-Type din 2009 – a fost adjudecata la 39.200 de lire sterline (aproximativ 45.000 de euro), transmite dailymail.co.uk. Este suficienta o privire asupra celorlalte mașini de…

- O adolescenta de 17 ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni de o masina condusa de un sofer de 22 de ani. Tanarul a fugit de la locul accidentului. Evenimentul a avut loc, potrivit IPJ Bistrita Nasaud, pe Drumul Național 17. O adolescenta de 17 ani care traversa strada pe trecerea de pietoni,…

- Sapte militari de la Baza Mihail Kogalniceanu si un civil au fost retinuti miercuri de procurorii militari. Acuzațiile sunt de furt din unitatea militara a sapte tone de combustibil – motorina si kerosen. Aceasta este a doua ancheta a procurorilor care vizeaza furtul de combustibil de la Baza Kogalniceanu.…

- SC APA SERV SA, operatorul de servicii de apa din Teleorman, are o achiziție de zile mari in aceasta perioada. Cu toate ca justificari ale activitații concrete se gasesc greu intr-un județ cu apa ruginita la robinet, instituția condusa de Ciprian Gurban cumpara carburanți cu mana larga. Aproape 200.000…

- Imaginile companiei prin satelit GHGSat, care monitorizeaza emisiile la nivel global, arata fluxul de metan, gaz cu efect de sera puternic, peste Marea Baltica, in largul coastei Suediei, scrie Daily Mail . Metanul s-a scurs dintr-un singur punct de avarie de pe Nord Stream 2, una dintre cele doua conducte…