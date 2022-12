Unul dintre sefii de stat cu cea mai lunga durata la conducerea tarii din lume, presedintele din Guineea Ecuatoriala, a fost investit in functie in al saselea mandat al sau. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, in varsta de 80 de ani, a depus juramantul de investire, dupa care a inspectat parda militara organizata cu ocazia investirii, anunța Rador.

