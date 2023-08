Guess Who este un bărbat atent. Artistul face orice pentru a-și…

In ciuda imaginii de „baiat rau”, Guess Who este un barbat atent cu partenera lui și face orice pentru a-i face iubitei sale pe plac. De curand, cei doi au fost surprinși alaturi de un grup de prieteni, in timp ce cautau un restaurant care sa aiba mese libere, iar artistul nu a renunțat prea ușor pana cand nu a putut sa gaseasca un loc pentru a sta alaturi de cei dragi.