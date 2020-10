Stiri pe aceeasi tema

- Guatemala a expulzat 3.384 de migranti din Honduras care voiau sa ajunga in SUA in plina pandemie de coronavirus, a anuntat duminica, la televiziune, presedintele Alejandro Giammattei, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Fortele de ordine au putut sa opreasca o caravana cu migranti care, potrivit…

- Doi romani sunt cercetați de politistii de frontiera din Timișoara pentru trafic de migranți dupa ce au sprijinit opt cetateni din Turcia in incercarea de a trece ilegal frontiera in Ungaria. Poliția de...

- Comuna Ciugud numara sapte cazuri active de infectare cu noul coronavirus si este in prezent comuna din judetul Alba cu cele mai multe cazuri. Autoritatile ar putea impune obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice.

- Aproximativ 200 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate de control din judetul Constanta au actionat, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Covid 19, in principalele zone…

- Zeci de migranti au incalcat carantina impusa in Sicilia, la o zi dupa ce alti aproape 200 au fugit dintr-un centru de primire, intr-un moment in care Italia pregatea o nava pentru a-i intampina pe cei care soseau, relateaza north-africa. Sute de migranti continua sa vina zilnic in sudul Italiei, in…

- Un numar de 46 de de migranti au fost prinsi in timp ce tranzitau Romania, in judetul Timis. Au platit calauze cu sume intre 6.000 si 8.000 de euro pentru a-i transporta in Germania. In grup, politistii au descoperit trei copii si doua femei, a transmis Mediafax. Opt dintre transfugi au fugit din centrul…