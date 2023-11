Stiri pe aceeasi tema

- Oțelul și FCSB au remizat, scor 1-1, in runda secunda a grupei C din Cupa Romaniei Betano. Gigi Becali, finanțatorul gruparii bucureștene, a fost nemulțumit de prestația echipei din prima repriza. Oțelul și FCSB fac parte din grupa C a Cupei Romaniei Betano, alaturi de FCU Craiova 1948, Dinamo, FC…

- Oțelul și FCSB au remizat, scor 1-1, in runda secunda a grupei C din Cupa Romaniei Betano. Gigi Becali, finanțatorul liderului din Superliga, a fost deranjat de comentariile din studioul Orange Sport și a intervenit in direct. Oțelul și FCSB fac parte din grupa C a Cupei Romaniei Betano, alaturi de…

- Dupa pasul greșit facut de FCSB cu Dinamo, 1-1, Gigi Becali spune ca a gasit modalitatea prin care echipele din Superliga pot anihila trupa lui Andrea Mandorlini. Patronul FCSB este de parere ca CFR Cluj e singura care se poate bate cu FCSB pentru titlul de campioana, dar spune ca a remarcat o problema…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al celor de la Dinamo, a analizat situația de la formația alb-roșie dupa un nou eșec suferit in campionat, 0-1 la Galați cu Oțelul, in runda cu numarul 11 din Superliga. Trupa din „Ștefan cel Mare” a suferit a patra infrangere consecutiva in Liga 1, meciuri…

- Oțelul Galați s-a impus in fața lui Dinamo, scor 1-0, intr-o partida care a deschis runda cu numarul 11 din Superliga. Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul alb-roșilor, s-a aratat ingrijorat de faptul ca trupa lui a ajuns la 4 infrangeri consecutive, perioada in care nu a marcat niciun gol. Dinamo…

- Emil Gradinescu, comentatorul de la Prima și Orange Sport, a transmis un mesaj in direct la startul meciului FCSB - CFR Cluj, din Ghencea. Un aprig contestatar al CSA Steaua, echipa Ministerului Apararii Naționale, Emil Gradinescu a ținut sa evidențieze ca „suporterii steliști” au revenit in Ghencea,…

- Adrian Ilie (49 de ani) este pregatit sa dea lovitura simbolica de start a derby-ului FCSB - CFR Cluj, primul meci jucat de formația lui Gigi Becali pe noua arena din Ghencea. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe…