Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiile de boli endemice precum variola maimutelor si febra lassa devin din ce in ce mai persistente si mai frecvente, a avertizat miercuri directorul pentru urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Mike Ryan, transmite Reuters. Pe masura ce schimbarile climatice contribuie la modificarea rapida…

- Epidemiile de boli endemice, precum variola maimutelor si febra lassa, devin din ce in ce mai persistente si mai frecvente, a avertizat miercuri directorul pentru urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Mike Ryan, transmite Reuters. Pe masura ce schimbarile climatice contribuie la modificarea…

- Epidemiile de boli endemice precum variola maimutei si febra lassa devin din ce in ce mai persistente si mai frecvente, a avertizat miercuri directorul pentru urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Mike Ryan, transmite Reuters.

- Rosamund Lewis, un oficial din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat luni ca organizatia nu considera ca focarele de variola maimutei din afara Africii vor conduce la o pandemie. Aceasta a mai adaugat ca ramane incert daca persoanele infectate si asimptomatice pot transmite aceasta…

- Cazurile de hepatita au ajuns la 348 la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care analizeaza acum potențialul rol pe care il are adenovirus și infecția COVID-19, scrie Euronews. Cazuri misterioase de boala hepatica acuta care afecteaza in principal copiii mici i-au nedumerit…

- Biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a adoptat marți o rezoluție care ar putea duce la inchiderea biroului regional al Rusiei. Rezoluția ar putea duce la inchiderea biroului regional al Rusiei și la suspendarea reuniunilor din aceasta țara, ca raspuns la invazia acesteia in Ucraina,…

- In ultima perioada, au crescut cazurile de hepatita cu debut brusc la copii. Initial, acestea au fost detectate in Marea Britanie, insa au fost descoperite si in alte tari europene si SUA. De la inceputul acestui an, specialistii investigheaza peste 100 de cazuri de hepatita cu debut brusc. Se pare…