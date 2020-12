Stiri pe aceeasi tema

- Grupul TeraPlast a primit acordul de finanțare pentru proiectul „Inființare unitate noua de producție pentru TeraPlast SA” . Proiectul are o valoare totala de 10 milioane de euro, iar ajutorul de stat reprezinta 4,9 milioane de euro. Acesta este parte din investițiile de peste 32 milioane de euro pe…

- Producatorul de materiale de construcții TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sarațel, jud. Bistrița-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de producție are o valoare totala de 9,8 milioane de euro, anunța compania la bursa. Produsele fabricate in…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de constructii, va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Saratel, jud. Bistrita-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de productie are o valoare totala de 9,8 milioane de euro. Produsele fabricate in noua unitate…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sarațel, jud. Bistrița-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de producție are o valoare totala de 9,8 milioane de euro. Produsele fabricate in noua unitate…

- TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, investește 9,8 mil. euro intr-o noua fabrica și creeaza 80 de locuri de munca noi Grupul TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Saratel, judetul Bistrita-Nasaud, in cadrul unui proiect cu…

- Producatorul de materiale de construcții TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sarațel, jud. Bistrița-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de producție are o valoare totala de 9,8 milioane de euro, anunța compania la bursa. Produsele fabricate in…

- ”TeraPlast, liderul pietei de tevi din PVC si unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata de instalatii din Romania, a depus primul proiect de investitii in cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu numele 'Cresterea competitivitatii TeraPlast…

- TeraPlast, liderul pieței de țevi din PVC și unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de instalații din Romania, a depus primul proiect de investiții in cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major in economie, cu numele „Creșterea competitivitații TeraPlast…