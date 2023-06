Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de 22 de ani, care a tamponat un baiat de zece ani in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe bulevardul Dacia, a fost condamnat la 1 an și 6 luni de inchisoare. Sentința a fost pronunțata astazi, 25 mai 2023, de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.

- De maine incep lucrarile de reparatie a benzii de circulatie destinata transportului public de pe bulveradul Dacia. Astfel, pana luni, cat se va lucra pe sosea, transportul public isi va schimba itinerarul.

- Un barbat din Suceava il acuza pe preotul sau ca nu a vrut sa il spovedeasca. Reclamația a fost facuta pe pagina Arhiescopiei Sucevei și Radauților, iar raspunsul a venit de la IPS Calinic. „Recent, am avut niște neințelegeri cu parinții mei și am decis sa plec de la ei. Tatal meu este recasatorit,…

- O Dacia 1100 fabricata in anul 11969, singurul model de Dacie cu șoc automat și discuri cu placuțe de frana la roțile din spate, Dacia 1300 cu scaune de culoare roșie comandata special pentru liderii PCR, Aro, IMS, Cadillac, Jaguar, o colecție impresionanta de BMW, Volvo, Ford, Dacia 1310, Fiat, Jeep,…

- La inceputul acestui an, Toyota a anunțat un nou plan de electrificare a gamei sale de modele. Mai exact, acesta consta in lansarea unei platforme noi, dedicate viitoarelor modele electrice, precum și in lansarea a nu mai puțin 10 modele electrificate noi pana in 2026. Noua abordare anunțata de Koji…

- Zeekr este un producator de mașini electrice din China, care urmeaza sa se lanseze oficial și in Europa la sfarșitul lui 2023. Brand-ul electric premium al celor de la Geely vor lansa primul lor model, Zeekr X, un crossover electric, ce urmeaza sa fie disponibil, in prima faza, pe piețele din Norvegia…

- Dacia intenționeaza sa extinda portofoliul de modele și, mai ales, sa iși afirme prezența in segmentul C european. Doua modele așteptate de toți fanii marcii sunt, fara indoiala, viitorul SUV bazat pe conceptul Bigster și a treia generație Duster. Ambele vor avea la baza platforma CMF-B și, cel mai…

