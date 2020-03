Grupul petrolier MOL va produce dezinfectant lichid Grupul petrolier MOL va produce dezinfectant lichid Grupul petrolier ungar MOL a anuntat miercuri ca una dintre facilitatile sale a fost reconvertita pentru a produce dezinfectant lichid, pentru a ajuta la combaterea raspandirii coronavirusului. Directorul de operaţiuni de la MOL, Peter Ratatics, a declarat la o conferinţă de presă că facilitatea de la Almasfuzito, vestul Ungariei, va produce 50.000 de litri de dezinfectant lichid pe zi. Până acum această facilitatea a produs lichid pentru curăţarea parbrizului autovehiculelor. De asemenea, MOL… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80.000 de antreprenori privati vor primi o scutire de la plata taxelor si contributiilor sociale pana dupa criza, precum si companiile de media care sufera de pe urma scaderii veniturilor din publicitate, a anuntat Viktor Orban intr-un mesaj televizat. Premierul ungar a adaugat ca evacuarile…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat, luni, intr-un discurs tinut in fata Parlamentului de la Budapesta, ca a luat decizia inchiderii... The post Ungaria inchide toate granițele, ca masura impotriva pandemiei appeared first on Renasterea banateana .

- ​Ungaria închide granițele pentru traficul de pasageri, doar cetațenii maghiari putând intra în țara, a anunțat premierul Viktor Orban, luni, în fața Parlamentului, transmite MTI. Decizia vine la câteva zile dupa ce starea de urgența a fost declarata de Guvernul de la Budapesta.…

- Guvernul de la Budapesta a instituit, miercuri, starea de pericol pe intreg teritoriul Ungariei din cauza coronavirusului, interzicand intrarea in țara a celor care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, cu excepția maghiarilor. In aceeași zi, ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut…

- Guvernul de la Budapesta a alocat ministerului de interne 30 de miliarde de forinti (circa 88,4 milioane de euro) pentru reducerea supraaglomerarii in inchisorile din Ungaria, informeaza MTI. Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, a aratat joi, intr-o conferinta de presa, ca gradul…

- Apelul Premiul Jurnalistic "Cu onestitate despre saracie", editia a treia este acum deschis - deadline17 martie 2020, ora 24:00 Competitia Premiul Jurnalistic "Cu onestitate despre saracie", desfasurata in cadrul proiectului "Journalism-prize goes international 2019-2020", este deschisa pentru inscrierea…

- Faptele arata ca ultimii zece ani constituie deceniul cel mai reusit in istoria Ungariei in ultimii 100 de ani, a declarat duminica premierul Viktor Orban in discursul sau despre starea natiunii, potrivit Agerpres. Orban a spus ca Ungaria nu trebuie sa se conformeze ”elitelor epuizate de la Bruxelles”.Seful…

- Prim ministrul Ungariei, Viktor Orban, alaturi de partidul sau, cauta sa stimuleze prin acest proiect cresterea populatiei ungare prin intemeierea de familii si nu prin imigrare in masa. "Nu avem nevoie de cifre, ci de copii ungari", a declarat Viktor Orban. Potrivit Eurostat, Ungaria sta…