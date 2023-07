Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile din vanzari au fost mai mici cu 30%, in primele sase luni din acest an, in suma de 17,86 miliarde lei, comparativ cu 25,58 miliarde lei in perioada ianuarie-iunie 2022. Numarul de angajati al grupului a scazut cu 2%, la finalul lunii iunie, la 7.700 salatiati, de la 7.839 in perioada similara…

- In al doilea trimestru al anului curent, compania a consemnat o pierdere de 537 milioane de lei. Contrastant, profitul net in trimestrul II din anul anterior a fost de 2,898 miliarde de lei și 1,481 miliarde de lei in primul trimestru al anului 2023.Dinamica veniturilor și segmentele de vanzariVeniturile…

- Inflația in Romania ramane peste 10%Indicele preturilor de consum, indicator care determina inflația la nivel național, a crescut cu 0.4% in luna iunie fata de mai. Comparativ cu iunie 2022, creșterea este de 10.3% - mai mica fata de luna trecuta, cand valorile au atins un nivel de 10.6%.…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat la evenimentul de listare a companiei Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti ca mixul de productie de energie din surse 100% regenerabile si integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive si valoare atat companiei…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,86 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,85-, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 39,82-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 7,1% in primele cinci luni ale acestui an, prin prisma indicelui BET-TR, care include si dividendele. La finalul sedintei de tranzactionare din 31 mai, BETTR a afisat un nivel de 24.301 puncte. Tot in acest timp, BET-NG, indicele companiilor din energie si…

- Un numar de 1.090 de cazuri de consum fraudulos au fost identificate, anul trecut, de inspectia energetica, structura specializata din cadrul companiei Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul Grupului german E.ON. 580 de cazuri au fost la gaze naturale, iar 510 la energie electrica. Valoarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 629,79 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,30%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 52,3%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…