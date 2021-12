Grupul maghiar Kesz plănuiește investiții de 50 milioane euro într-un complex rezidențial în București Kesz Group a cumparat un teren de aproximativ 16.000 mp in zona Petrom City, in apropierea Casei Presei Libere, de la Cornel Roșu, fondatorul Radox, producator de echipamente termice și climatizare, cu afaceri de aproximativ 75 de milioane de lei. Zona Petrom City- Straulești se contureaza ca un nou pol rezidențial, mai multe ansambluri fiind anunțate in dezvoltare in perioada 2022-2024. Tranzacția a fost intermediata de Fortim Trusted Advisors, membra a Aliantei BNP Paribas Real Estate. “Kesz Group este un partener strategic pentru noi. Colaborarea noastra a inceput prin administrarea și inchirierea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Roca Investments S.A, prin intermediul Colorock13, intentioneaza sa preia compania Sarcom. Colorock13 este o societate vehicul detinuta de Roca Investments”, anunta autoritatea de concurenta. “In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea 692 posturi si preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii in faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA si Predeal SA, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 8 decembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgența Iași - COVID-19), dintre Romania și Banca Europeana de Investiții, semnat la București…

- În draftul programului de guvernare PSD - PNL textul este aproape identic pentru segmentul feroviar cu programul de guvernare prezentat în decembrie 2020 de fosta coaliție PNL - USR. Sunt multe fraze pompoase care vorbesc despre investiții în toata rețeaua, despre cumpararea de trenuri…

- Franklin Templeton a anuntat luni ca va plati 1,75 miliarde de dolari in numerar pentru cumpararea firmei de investitii Lexington Partners, cunoscuta pentru achizitionarea de participatii in fondurile de private equity, transmite Reuters. Tranzactia vine dupa ce piata de capital a devenit…

- Ultima etapa a sezonului 2021 din Campionatul National de super rally va avea loc sambata in Bucuresti, intre Arcul de Triumf si Casa Presei Libere, un total de 37 de concurenti din 5 tari fiind anuntati la start, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Automobilism Sportiv. Dupa…

- Ultima etapa a sezonului 2021 din Campionatul National de super eally va avea loc sambata in Bucuresti, intre Arcul de Triumf si Casa Presei Libere, un total de 37 de concurenti din 5 tari fiind anuntati la start. Dupa ce in acest an etapele s-au desfasurat in centrele oraselor Mangalia, Targu…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care se intentioneaza schimbarea actionariatului companiei Complet Electro Serv (CES) din Voluntari, judetul Ilfov, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, joi, AGERPRES. Tranzactia consta in mai multe operatiuni realizate…