- Pandemia de coronavirus aduce marii producatori de cosmetice de lux mai aproape de oamenii de rand. Grupul francez LVMH, proprietarul Louis Vuitton, a anuntat duminica ca divizia sa de produse cosmetice va produce mari cantitati de gel dezinfectant pentru maini, pentru a contribui la reducerea unui…

- Grupul de Comunicare Strategica face apel la responsabilitate si precizeaza ca nu toate masurile vehiculate in spatiul public in contextul instaurarii starii de urgenta vor fi luate in mod obligatoriu, ci doar cele necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus. "Avand in vedere…

- Principalii indici bursieri americani au scazut, luni, cu peste 7% inca de la debutul tranzacționarii, dupa ce temerile privind o recesiune globala au fost amplificate de raspandirea coronavirusului si scaderea cu peste 22% a cotatiilor internationale la titei, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Indicele…

- Editia din acest an a Salonului de carte Bookfest Timisoara 2020, care trebuia sa aiba loc in perioada 12-15 martie, a fost anulata in contextul masurilor luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii noului virus COVID-19. "Consiliul Director al Asociatiei Editorilor din Romania a…

- Blue Air a anulat zborurile spre si dinspre Milano, doar pentru 8 si 9 martie. Compania va lua si alte masuri dupa evaluarea situatiei. Zborurile au fost anulate deoarece nordul Italiei a intrat in carantina pe fondul raspandirii coronavirusului.Reprezentantii Blue Air au anuntat, pentru MEDIAFAX,…

- Expertii guvernamentali din Uniunea Europeana sunt de acord ca interzicerea traficului transfrontalier in interiorul Uniunii pentru persoanele cu simptome de infectie cu coronavirus ar fi contraproductiva, iar optiunea preferata este carantina, au declarat joi agentiei Reuters mai multi oficiali…