- Crizele recente au impins 165 de milioane de oameni sub pragul saraciei incepand din 2020, arata date ale ONU preluate vineri de AFP. Organizatia cere un moratoriu pentru tarile in curs de dezvoltare pentru a inversa aceasta tendinta.Crizele succesive, incepand cu pandemia de coronavirus si pana la…

- In primul trimestru al anului 2023, exportul total de alcool etilic si bauturi alcoolice din Republica Moldova a crescut cu 26,8 la suta, ajungand la o valoare de 53,47 milioane de dolari. Cel mai mai mult au crescut livrarile in Ucraina – de circa 6,5 ori, urcand la 9,40 milioane de dolari, comparativ…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…

- Statele Unite vor trimite o suma suplimentara de 1,3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a ajuta aceasta țara afectata de conflict sa iși renoveze rețeaua energetica și sa iși modernizeze porturile, caile ferate și alte infrastructuri, a declarat, miercuri 21 iunie, secretarul de stat american Antony…

- Nasdaq, ca si alti operatori bursieri, a efectuat o serie de achizitii pentru a-si diversifica portofoliul de tehnologie si proprietate intelectuala, dupa ce reglementarile din 2005 au deschis piata de tranzactionare a actiunilor concurentei din partea companiilor de brokeraj. De atunci, Nasdaq a cumparat…

- Statele Unite au anuntat marti ca ofera o recompensa de 10 milioane de dolari pentru un hacker rus suspectat ca este responsabil de atacuri informatice asupra politiei din Washington, unor scoli sau spitale, noteaza AFP.

- Cel mai recent caz: Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) a ales JPMorgan Chase & Co drept ofertant castigator intr-o licitatie organizata pentru preluarea First Republic Bank, care a fost plasata sub administrare speciala. Dupa ce First Republic s-a straduit sa gaseasca un cumparator din sectorul privat…

- "Primarul orașului Odesa a fost arestat. Detalii mai tarziu", se arata in comunicat.Potrivit procuraturii, Curtea Suprema Anticorupție a Ucrainei i-a aplicat lui Trukhanov o masura preventiva sub forma de arest pentru doua luni cu o alternativa la cauțiune de 13,6 milioane de grivne (aproape 372 de…