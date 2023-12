Stiri pe aceeasi tema

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28), a declarat ca Romania este interesata sa dezvolte, sa utilizeze si sa fabrice tehnologii verzi, contribuind astfel la lanturile valorice verzi internationale. Presedintele a subliniat, in…

- „Problema Planului National de Control a Cancerului este urmatoarea. Majoritatea normelor au fost elaborate. Normele nu sunt elaborate de birocrati, sa stiti, sunt elaborate de profesionisti. Profesionistii sunt cei care lucreaza cu pacientii oncologici, care cunosc problemele din retea si care propun…

- Administrația Prezidențiala a Romaniei a transmis, pe Facebook, faptul ca presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, luni, cu vicepresedintele Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova. Cei doi au discutat despre statul de drept si reformele din justitie, aderarea Romaniei la Schengen…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti, cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, despre protectia drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale din Romania si Ucraina. "Noi ne dorim ca cele doua minoritati, care sunt importante pentru noi…

- „Anul 2023 a marcat un moment foarte important pentru dezvoltarea comunitații noastre, dar și pentru intreg mediul academic din sud-estul Europei: inființarea celei mai mari instituții de invațamant superior din Romania, Universitatea Naționala de Știința și Tehnologie POLITEHNICA București. Astfel,…

- Angajații din Sri Lanka ajung sa caștige și 3.000 de euro pe luna in Romania. Este cazul bucatarilor de la Taverna racilor, restaurantul inchis recent de ANPC din cauza neregulilor descoperite.