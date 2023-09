Grupul de transport maritim Maersk a prezentat joi primul său vas portcontainer care funcţionează cu metanol verde Noua nava portcontainer, comandata in 2021, are doua motoare: unul care functioneaza cu combustibili traditionali si altul cu metanol verde, o componenta alternativa, care utilizeaza biomasa sau carbon si hidrogen captat din energie regenerabila. Practic, noul vas emite cu 100 de tone de dioxid de carbon mai putin pe zi, comparativ cu navele pe baza de motorina. Este o zi cu adevarat simbolica a tranzitiei noastre energetice, care devine cu adevarat o realitate, ceva concret pe care il putem demonstra, nu doar angajamente si munca asidua, ci de fapt ceva pe care toata lumea il poate vedea”, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

