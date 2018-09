Grupul de la Lima respinge o "intervenţie militară" în Venezuela Mai multe tari ale Grupului de la Lima au respins sambata orice "interventie militara" sau "folosirea fortei in Venezuela", la o zi dupa declaratiile secretarului general al OSA, Luis Almagro, care nu a exclus aceasta optiune, relateaza AFP.



Unsprezece din cele 14 tari care formeaza acest grup "si-au exprimat preocuparea si au respins orice demers implicand o interventie militara sau exercitarea violentei, amenintarii sau folosirea fortei in Venezuela", potrivit unui comunicat dat publicitatii de Ministerul brazilian de Externe.



Cele 11 tari sunt Argentina, Brazilia, Chile,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Caracas il vor denunta in fata Natiunilor Unite pe secretarul general al OSA, Luis Almagro, pentru "incitare la o interventie militara" in Venezuela, a anuntat sambata vicepresedinta venezueleana Delcy Rodriguez, citata de AFP. "Venezuela il va denunta in fata ONU si altor instante…

- Secretarul general al Organizatiei Statelor Americane (OSA), Luis Almagro, nu ar exclude o "interventie militara" in Venezuela pentru a rasturna guvernul presedintelui Nicolas Maduro, responsabil de grava criza economica si umanitara din aceasta tara, transmite sambata AFP preluat de agerpres.Dezvaluiri…

- Luis Almagro, secretarul general al Organizatiei Statelor Americane (OAS), a declarat ca nu ar trebui exclusa posibilitatea unei interventii militare pentru a inlatura de la putere regimul Nicolas Maduro din Venezuela, informeaza postul Deutsche Welle.

- Secretarul general al Organizatiei Statelor Americane (OSA), Luis Almagro, nu ar exclude o ''interventie militara'' in Venezuela pentru a rasturna guvernul presedintelui Nicolas Maduro, responsabil de grava criza economica si umanitara din aceasta tara, transmite sambata AFP. "In ce…

- Pe langa moldoveanul decedat in urma prabusirii podului din Italia, Ministerul de Externe de la Chisinau mai anunta o victima. Este vorba de un tanar de 34 de ani, care a fost ranit. Viata barbatului este in afara oricarui pericol, doar ca va fi supus unei interventii chirugicale la cap.

- Unele autoritati municipale din Germania au reactionat recent la date statistice privind numarul strainilor care incaseaza alocatii pentru copii din partea guvernului german. Ministerul de Externe al Romaniei a explicat, printr-un comunicat primit joi noaptea de AGERPRES, care sunt principiile aplicabile…

- Moscova a condamnat tentativa de asasinat contra presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, care a avut loc sambata la o ceremonie militara la Caracas, scrie ro.sputnik.md.Moscova condamna cu fermitate atacul asupra președintelui Venezuelei Nicolas Maduro și solicita soluționarea disputelor…

- Argentina a cerut Rusiei sa-l aresteze pe fostul ministru iranian de externe Ali Akbar Velayati, in vederea extradarii sale pentru a fi judecat in legatura cu atentatul din 1994 de la Buenos Aires, soldat cu 85 de morti, relateaza vineri AFP, citand MAE argentinian, informeaza Agerpres.Ministerul…