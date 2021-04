Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de Covid-19. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, duminica, incidența cazurilor de coronavirus pe fiecare județ in parte. Din datele transmise de GCS, Timis ramane singurul judet in scenariul rosu, incidenta cazurilor mentinandu-se la acelasi nivel ca in ziua precedenta – 3,2 cazuri…

- Au fost raportate 2.737 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 29 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 91 decese noi. 996 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: 55 de cazuri COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de…

- Județul Timiș continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 3,42. Municipiul București are și astazi cele mai multe cazuri noi de COVID-19, 310. Județul Cluj a revenit in scenariul galben, dupa ce luni intrase din nou zona roșie. Grupul de Comunicare Strategica a raportat…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, noile cifre ale infectarii cu Covid-19. La raportarea anterioara, din 24 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 711.010 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 653.125 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma…

- Doza de rapel a vaccinului impotriva Covdi-19 este asigurata pentru toate persoanele care au facut prima doza, precizeaza Grupul de Comunicare Strategica, in condițiile in care Pfizer a livrat saptamana aceasta doar jumatate din dozele promise, citat de digi24 . Pe 18 ianuarie au ajuns in țara doar 92.340 de…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 4.960 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 777.323 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, joi, Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 20 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 700.898 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 635.871 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,56 cazuri la mia de locuitori, in crestere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,45 la mia de locuitori. In zona rosie se mai afla judetul Timis, cu 4,24 cazuri la mia de locuitori, in…