- Grupul bancar elvetian UBS Group AG a avertizat ca se asteapta la o lovitura financiara de aproximativ 17 miliarde de dolari de pe urma preluarii rivalei Credit Suisse Group AG, transmite Reuters.

- Credit Suisse s-a confruntat cu retrageri de fonduri de 68 miliarde de dolari in primul trimestru.Credit Suisse Group AG a anuntat luni ca in primul trimestru din acest an a inregistrat iesiri nete de 61 miliarde de franci elvetieni (68 miliarde de dolari) din fondurile pe care le gestioneaza, iar…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, unul dintre cei mai mari investitori globali, a raportat vineri un profit de 893 miliarde de coroane norvegiene (83,89 miliarde de dolari) in primul trimestru din 2023, fata de pierderi de 653 miliarde de coroane norvegiene in urma cu un an, datorita castigurilor…

- Au existat ”numeroase aspecte ale evenimentelor din jurul Credit Suisse” care merita investigate si care trebuiau analizate pentru ”identificarea oricaror infractiuni care ar putea intra in competenta [procurorului]”, se arata intr-un comunicat al procurorului, cu sediul in capitala elvetiana Berna.…

- Silicon Valley Bank (SVB), banca de la care a pornit criza financiara din ultimele saptamani din Statele Unite, va fi cumparata de catre First Citizens BancShares, inchizand un capitol in criza de incredere ce a afectat piețele globale, scrie Reuters . FDIC – fondul american de garantare a depozitelor,…

- Compania negociaza cu o serie de banci pentru a atrage aceasta suma si s-ar putea ajunge la un acord in acest an, a spus FT, citand persoane care au cunostinta de aceasta problema. Northvolt a strans pana acum miliarde de dolari prin emiterea de obligatiuni pentru a-si finanta investitiile in fabrica,…

- Grupul bancar elvetian Credit Suisse a anuntat joi ca va imprumuta pana la 54 miliarde de dolari de la Banca Centrala a Elvetiei (SNB) pentru a-si spori lichiditatile si a recastiga increderea investitorilor, dupa ce declinul actiunilor sale a intensificat temerile privind o

- Credit Suisse a declarat ca va imprumuta pana la 50 de miliarde de franci elvetieni (53,7 miliarde de dolari) de la Banca Centrala a Elvetiei. Banca a numit imprumutul o „actiune decisiva pentru a-si consolida lichiditatea in mod preventiv”. „Aceasta lichiditate suplimentara ar sprijini afacerile de…