- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a emis o declarație suplimentara in care ofera mai multe detalii despre atacul de vineri asupra unei sali de concerte de la periferia Moscovei, pe care SI l-a revendicat anterior, informeaza BBC News.

- Meciul amical de fotbal dintre nationalele Rusiei si Paraguay, programat luni la Moscova, a fost anulat dupa atacul armat de la Krasnogorsk, o suburbie a Moscovei, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (IS) si care a facut 93 de morti, a anuntat sambata Federatia rusa de fotbal (RFS), scrie…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) a revendicat, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 60 de morti si peste 100 de raniti, informeaza CNN.ISIS a transmis ca luptatorii sai…

- Gruparea militanta sunita Stat Islamic a revendicat pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul de la sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 40 de morti si peste 100 de raniti

- Un clip postat pe canalul X al Nexta suprinde momentul in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei,…