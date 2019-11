Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat sambata, intr-un comunicat, atacul de vineri in care si-au pierdut viata 53 de soldati si un civil intr-o tabara militara situata in regiunea Menaka din nord-estul statului Mali, informeaza AFP si Reuters. "Soldati ai califatului au atacat…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau Abu Bakr al-Baghdadi si a anuntat numirea succesorului acestuia, Ibrahim al-Quraishi, transmit Reuters, AFP si dpa, citand un mesaj audio postat pe aplicatia de mesagerie Telegram de agentia de presa Amaq a SI. …

- Persoane inarmate au luat cu asalt baza militara situata la nord de Diffa, in sud-estul Nigerului, la granița cu Nigeria, unde este activ grupul jihadist Boko Haram. "Baza a fost atacata in timpul noptii. Inca nu controlam situatia. Se pare ca numarul mortilor in randul militarilor este de cel putin…

- Liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ar fi fost ucis de forțele americane. Armata SUA ar fi condus o operațiune militara impotriva liderului organizației teroriste ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, potrivit presei americane. CNN citeaza surse potrivit carora liderul a fost ucis in…

- Seful Pentagonului, Mark Esper, a anuntat vineri trimiterea de trupe pentru a-si intari prezenta militara in regiunea Golfului, la solicitarea Arabiei Saudite si a Emiratelor Arabe Unite, dupa atacurile cu drone asupra instalatiilor petroliere saudite din 14 septembrie, informeaza AFP si Reuters. Facand…

- Surje judiciare militare spun in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.ro ca pana in prezent justitia militara nu ar detine probe si nici macar indicii ca soldati americani de la baza Deveselu ar fi 'beneficiat' de serviciile unor fete din zona Caracal si exclud existenta vreunei cercetari de aceasta…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a comunicat luni ingrijorarea autoritatilor americane fata de conflictul prelungit din Libia intr-o convorbire telefonica cu omologul sau egiptean Sameh Shoukry, interlocutorii convenind asupra necesitatii unei solutii politice, informeaza Reuters. …