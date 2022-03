Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Houthi din Yemen, aliniat Iranului, a lansat rachete și drone in instalațiile de desalinizare a energiei și a apei din Arabia Saudita, despre care compania petroliera Saudi Aramco a declarat ca nu a afectat livrarile și nu a provocat victime. Coaliția condusa de Arabia Saudita care se lupta cu…

- Razboiul din Ucraina intra in cea de-a noua zi, cu o alarma declanșata in noaptea de joi spre vineri la centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare de acest fel din Europa, dupa un bombardament al trupelor ruse, starnind ingrijorare in intreaga lume. Joi trupele rusești au ajuns in centrul portului ucrainean…

- Din aceasta primavara, pretul carburantilor la pompa ar urma sa scada cu mai mult de un leu pe litru. Este promisiunea coalitiei de guvernare, care a decis sa reduca la jumatate acciza la carburanti, ca solutie partiala a crizei din energie. Ca sa pregateasca terenul pentru intoarcerea la piata reglementata…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca proprietarul garsonierei, un barbat in varsta de 57 ani, a fost transportat in stare de inconstienta la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt, scrie romania24.ro Doi copii, un baiat in varsta de 5 ani si o fetita in varsta…

- Un incendiu ce a izbucnit marți seara la o garsoniera dintr-un bloc de locuințe din Piatra-Neamț a dus la evacuarea mai multor oameni. Mai multi oameni au fost evacuati, marti seara, dintr-un bloc d e locuinte din Piatra-Neamt, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-o garsoniera situata la etajul…

- Emiratele Arabe Unite au declarat ca au interceptat o racheta balistica lansata de gruparea Houthi din Yemen, in timpul vizitei președintelui israelian la Abu Dhabi. Ministerul Apararii din Emiratele Arabe Unite a declarat ca racheta a fost interceptata la 20 de minute dupa miezul nopții. Nu a spus…

- Emiratele Arabe Unite au anunțat luni ca au interceptat o racheta balistica lansata de miliția Houthi din Yemen, pe fondul vizitei președintelui Israelului Isaac Herzog, informeaza Arabnews.com. Atacul nu a avut ca rezultat pierderi, deoarece racheta distrusa a cazut in afara zonelor populate,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat ca incendiul a izbucnit intr-un magazin de haine dintr-un mall din Arad. S-au deplasat doua autospeciale de stingere, una de descarcerare si o autospeciala SMURD."In momentul sosirii echipajului de interventie,…