Grupare infracțională organizată, destructurată la Iași de Revelion In noaptea de Revelion, in jurul orei 05.00, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași au desfașurat o acțiune de amploare, pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate, ce ar fi specializata in traficul internațional cu droguri, cocaina și cannabis, via Olanda-Germania-Romania, Iași. Astfel, a fost efectuata o acțiune de prindere in flagrant delict, fiind depistate doua persoane, care ar fi venit din Germania și ar fi avut asupra lor substanțe susceptibile a fi droguri de risc și de mare risc, respectiv aproximativ… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

