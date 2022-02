Stiri pe aceeasi tema

- Agroland intra pe piața produselor ecologice. Agroland Agribusiness, parte a grupului Agroland, vizeaza vanzari nete de 48 de milioane de lei pentru anul 2022, anunța compania. Aceasta mai vizeaza un rezultat EBITDA (caștigurile unei companii inainte de dobanda, impozite, amortizare etc) de 4,2 milioane…

- DN Agrar Group, entitate inființata in anul 2008 in zona centrala a Transilvaniei și care activeaza in sectorul agricol de producție vegetala și zootehnica, a debutat astazi, 2 februarie, pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier DN. Compania a atras de la investitori, premergator…

DN Agrar Group, cel mai mare producator agricol din Alba, intra la tranzacționare pe Bursa de Valori București in 2 februarie In 2 februarie, DN Agrar, cel mai mare producator agricol din Alba, intra pe piața AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Grupul de companii a atras 24,7 milioane de lei de la investitori,…

- ”Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) informeaza ca marti , 2 8 dece mbrie, o noua emisiune de obligatiuni MW Green Power Export , producator de energie electrica fotovoltaica, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei . Noua emisiune de obligatiuni, in valoare…

- Softbinator Technologies, companie romaneasca de dezvoltare de software, specializata in designul, dezvoltarea și lansarea pe piața de produse inovative, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), acțiunile fiind tranzacționate sub simbolul bursier CODE. Compania a reușit sa atraga…

- Grup Serban Holding (simbol bursier GSH), companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, anunta inchiderea, inca din prima zi, a plasamentului privat pentru actiunile sale, in urma caruia a atras suma de 12,7 milioane de lei de la investitori. Grupul are in vedere…

- Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), afirma ca dintre cele 21 de listari de anul acesta, 18 au avut loc pe piața AeRO, iar un numar de șapte vin din sectoare care sunt legate de tehnologie, domeniu cu o mare importanța pentru economia romaneasca. Declarația a fost facuta la ceremonia…