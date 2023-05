Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, alaturi de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Prim-ministrul Dorin Recean, a participat la ceremonia dedicata Zilei Drapelului de Stat, in cadrul careia a fost arborat Drapelul in fața sediului Guvernului Republicii Moldova. De asemenea, la inceputul…

- Maia Sandu a comentat numirea lui Nicolae Roșca in funcția de președinte al Curții Constituționale. Șefa statului a declarat ca decizia a fost rezultatul unui vot secret și ca nu are nimic cu aceasta hotarire. Președinta a spus ca anterior Roșca a reprezentat-o in calitate de avocat intr-un caz insa,…

- Fostul premier Ion Sturza s-a referit intr-o postare pe rețelele de socializare la numirea lui Nicolae Roșca in calitate de președinte al Curții Constituționale. "Un capitol inchis, altul deschis", a comentat Sturza. Omul de afaceri a apreciat, totodata, pozitiv mandatul Domnicai Manole in fruntea instituției.…

- Mihaela Tudor, antreprenor in serie, devine vicepreședinte global al European Women’s Association (EWA), o rețea internaționala de femei lider in afaceri, cu peste 50.000 de membre de pe patru continente. Numirea in funcție a fost facuta, in luna martie 2023, chiar de catre președintele European Women’s…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a facut un apel catre populație sa faca presiune publica asupra procuraturii și a magistraților Curții Constituționale pentru a pune capat dosarului finanțarii ilegale și pentru a scoate in afara legii Partidul politic Șor. In ultimele zile, membrii și simpatizanții…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Letone in țara noastra, Uldis Mikuts. Oficialii au discutat despre agenda vizitei la Chișinau a Președintelui Parlamentului Letoniei, Edvards Smiltens, care va avea loc saptamina viitoare. „In urma vizitei, ne propunem…

- „Limba moldoveneasca" este la un pas sa devina „limba romana" in toate legile din Republica Moldova si in Constitutia tarii, dupa ce deputatii de la Chisinau au votat, joi, in prima lectura, o schimbare legislativa in acest sens, intr-o sedinta a parlamentului care nu a fost lipsita de scandal. Spiritele…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu confirma! Expertul in energetica Victor Parlicov s-ar putea regasi in viitorul Guvern, transmite tv8.md. Candidatura acestuia urmeaza sa fie propusa pentru fotoliul de ministru al Energiei. {{663362}}Igor Grosu a mai confirmat ca vor fi facute schimbari și la Ministerul…