Oamenii din regiunile aflate in apropierea Nagorno-Karabah, asupra carora Azerbaidjanul urmeaza sa recastige controlul duminica, 15 noiembrie, și-au incendiat locuințele inainte de plecarea spre Armenia. Zeci de case au fost arse de flacari in imprejurimi. "Aceasta este ultima zi, maine soldatii azeri vor fi acolo," a spus un soldat din satul Charektar, din regiunea Kalbajar, care urmeaza sa fie predata Azerbaidjanului. Numai in acest sat, marcand limita cu districtul vecin Martakert, care trebuie sa ramana sub control armean,…