- Fenomenele meteo inregistrate in perioada 7 – 31 iulie in judetul Botosani au produs pagube estimate la peste 800.000 de lei, se arata intr-un raport intocmit de Institutia prefectului, care a fost prezentat, joi, in Comitetul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit raportului, grindina, ploile torentiale…

- Administrația Naționala de Meteorologie – COD : PORTOCALIU Data emiterii : 30-07-2018 ora 18 Valabil de la : 30-07-2018 ora 18:55 pana la : 30-07-2018 ora 20:00 In zona : Județul Botosani: Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharau, Havarna, Vorniceni, Radauți-Prut, Rachiți, George Enescu, Paltiniș, Mileanca,…

- Ploile torentiale, grindina si scurgerile de pe versanti ce au avut loc in judetul Botosani, in perioada 25-30 iunie, au generat pagube materiale estimate la 16,01 milioane lei, fiind avariate tronsoane de strazi, drumuri comunale si podete, locuinte si suprafete agricole, se arata intr-un comunicat…

- Meteorologii anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii, incepand de duminica ora 14.00 pana luni, la ora 23.00. De duminica, ora 14.00, pana luni, la ora 23.00, se vor inregistra perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare meteo de furtuni pentru sudul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte, care intra in vigoare duminica, la ora 23.00, cand expira codul galben de furtuni, si este valabila pana luni seara, la ora 21.00. Meteorologii…

- Dupa cateva saptamani cu vreme buna și foarte buna, chiar de vara, urmeaza un val de ploi abundente. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca incepand de marți, 15 mai, ora 12 și pana miercuri, ora 14, vremea se strica dramatic. Specialiștii ANM spun ca in cea mai mare parte a țarii vor fi…

- O furtuna de cateva minute a facut prapad, vineri seara, la Tg-Jiu. In cateva cartiere ale orașului a cazut și grindina, iar multe strazi au fost inundate. Targujienii au postat pe facebook imagini cu fenomenele meteo și evaluau pagubele, in urma caderilor de grindina. Articolul VIDEO. Dezastru la Tg-Jiu!…