- Sorin Grindeanu a scris, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca un prim loc al autostrazii A7 a intrat in faza de executie a lucrarilor. “Un prim lot al autostrazii care leaga Muntenia de Moldova (A7) a intrat in faza de executie a lucrarilor. Alte lucrari incep pe Autostrada de Centura a Capitalei…

- „Din 22 august incepe constructia pe Lotul 1 al autostrazii Ploiesti – Buzau! CNAIR a dat astazi Ordinul de incepere a lucrarilor pe lotul Dumbrava – Mizil, cu o lungime de 21 de km”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. El a mai spus ca asocierea de constructori romani si italieni are la…

- Autostrada Ploiesti – Pascani – Suceava – Siret se apropie cu pasi repezi de etapa de executie a lucrarilor. Ne tinem de cuvant in ceea ce priveste constructia autostrazii Moldovei (A7)! A fost emis Ordinul de Incepere pentru construirea primilor 28,35 de kilometri. Astfel, in data de 11 august, lotul…

- A fost emis Ordinul de Incepere pentru constructia sectiunii Zimbor-Poarta Salajului (Autostrada Transilvania)! De saptamana viitoare (25 iulie), constructorul roman poate incepe lucrarile pe cei 12,24 km ai acestei sectiuni”, scrie Grindeanu pe Facebook. Ministrul Transporturilor arata ca aceasta constructie…

- ”A fost emis Ordinul de Incepere pentru construirea primilor 28,35 de kilometri ai A7 (sectiunea din Muntenia)! Lotul 2 (Mizil -Pietroasele) al sectiunii de Autostrada Ploiesti-Buzau va intra in executie in mai putin de o luna (11 august 2022)”, anunta, marti seara, Sorin Grindeanu, intr-o postare pe…

- ”Vorbim de al doilea contract semnat in decurs de 10 zile, doua din 13. Spunea domnul prim-ministru ca tinta pe care am spus-o si la Buzau, ca toate cele 13 contracte pe A7, de la Ploiesti la Pascani, sa fie semnate pana la finalul lui 2022, desi bornele in PNRR sunt pana la finalul anului 2023. Iata…