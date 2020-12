Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, pare a fi izolat pe scena politica romaneasca, deși formațiunea a obținut aproape 10 procente la alegerile parlamentare. Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ca exista șanse „puține spre zero” pentru o alianța cu un asemenea…

- USR-PLUS este gata sa își asume guvernarea alaturi de PNL și de UDMR, care "devine indispensabil", a declarat luni co-președințele alianței, Dacian Cioloș. El a spus ca este esențiala susținerea unui candidat credibil pentru postul de premier, iar negocierile în acest sens nu trebuie…

- BOMBA… Surpriza de proportii in judetul Vaslui, unde Alianta pentru Unirea Romanilor aduna mai multe voturi decat se astepta oricine. Reprezentantii celorlalte partide politice nu inteleg cum este posibil ca un partid infiintat in urma cu un an sa fie atat de votat de vasluieni. Discursul nationalist,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca una dintre propunerile de premier pe care social-democrații o vor prezenta la Cotroceni este profesorul Alexandru Rafila. Citește și: Nervozitate la sediul PNL - De ce se tem liberalii dupa ce au vazut ultimele date (surse) ”Sunt vreo…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat pe cine propune premier daca PSD va iesi pe primul loc la alegerile parlamentare. „Avem trei nominalizari. Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Cimpeanu. Trebuie sa ne intoarcem la vremurile normale. Cu toata propaganda, acum avem un deficit de aproape 10- si o datorie publica…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, joi, intrebata daca Sorin Grindeanu va fi propunerea de premier a PSD, ca nu a fost luata inca o decizie in acest sens, mentionand ca ea doreste sa candideze din nou, dupa 4 ani, la alegerile locale."Noi asa am decis, din momentul in care…

- PMP nu va face o alianța cu PNL doar acolo unde le convine liberalilor ci la nivelul tuturor consiliilor județene și a primariilor, altfel va declina oferta de colaborare. Fostul președinte Traian Basescu ii avertizeaza pe liberali ca partidul din care face parte, PMP, nu va accepta decat "o alianța…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, dupa sedinta Consiliului Politic National, ca nu exclude nicio alianța cu Pro Romania, ALDE sau PP-USL pentru alegerile parlamentare, o decizie finala in acest sens urmand sa fie luata la inceputul saptamanii viitoare.„O decizie a…