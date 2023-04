Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pe Drumul Expres Galati – Braila au ajuns la un stadiu fizic de 50%, iar antreprenorul roman a inceput turnarea covorului asfaltic in zona giratiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legatura de la Podul Braila), a anuntat luni seara ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin…

- Autoritatile ucrainene au transmis partii romane doar ca sunt dispuse sa faca masuratori pe sectorul cuprins intre km 11 si km 22 al Bratului Chilia si pe canalul Bastroe cu nave si experti ucraineni, dar si cu doi experti romani, insa pana in prezent nu au transmis data la care vor incepe masuratorile,…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat, vineri, echipa cu care tara noastra va aborda meciul cu Slovenia, din cadrul Billie Jean King Cup by Gainbridge, de luna viitoare, din deplasare, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Incep procedurile pentru cel mai mare contract pentru infrastructura feroviara, finantat prin Programul Transport! Pentru reabilitarea Tronsonului de cale ferata Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes (6 loturi) sunt alocate 10,5 miliarde de lei (fara TVA). Astazi au fost transmise spre SEAP (pentru…

- Dupa lungi așteptari a fost desemnata firma care va construi metroul din Cluj. O firma din Turcia a castigat licitatia și se va ocupa de proiectul in valoare de 14 miliarde de lei. Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.- Gulermak Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia-Alstom Transport…

- Ministrul Sorin Grindeanu inventeaza obiective greu de realizat in 2023. Specialiștii in infrastructura susțin ca nici in 2024 nu vor fi gata drumurile invocate de oficial. Asociația Pro Infrastructura, ONG care monitorizeaza lucrarile de infrastructura, susține ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- „Licitatia pentru lotul 1 de 17km din Autostrada de Centura a Bucurestiului – Nord este inca neincheiata la PATRU ANI de la lansare. Azi Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a anulat IARASI evaluarea facuta de CNAIR. A SASEA OARA. De 6 ori (ultimele 4 respingeri fiind in mandatul dlui.…