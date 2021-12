Vicepremierul Sorin Grindeanu i-a dat o noua replica primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, care a pus sub semnul intrebarii existența unei carți de matematica pe care actualul ministru al transporturilor și-a trecut-o in CV și care il are drept coautor pe tatal sau. Grindeanu a adus cartea la o conferinta de presa și a lansat un nou atac la adresa edilului.