- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Chetani, ca ministerul pe care il conduce va avea pana la sfarsitul anului un buget peste 30 de miliarde lei, mai mult decat dublu fata de anul 2021, si ca la ultima rectificare bugetara a solicitat 16 miliarde de…

- Podul suspendat peste Dunare, care leaga Tulcea și Braila, va fi dat in folosința joi, 6 iulie, la ora 13.00. Construcția a inceput in 2018, iar costurile s-au ridicat la aproximativ 500 de milioane de euro.Pe 6 iulie va fi data in circulatie varianta Macin, iar pana la sfarșitul anului va fi data in…

- „A fost desemnat castigatorul contractului pentru finalizarea lucrarilor pe Tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova- Pitesti (17,7 km)! Asocierea de constructori romani si turci va avea la dispozitie 439,29 milioane de lei (fara TVA) si 18 luni pentru a finaliza lucrarile, dupa semnarea contractului”,…

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Initial se anuntase ca data de deschidere 27 iunie. „Am hotarat impreuna cu colegii, si cu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marti ca o sa aiba discutii cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel incat din sumele care nu sunt cheltuite pana la sfarsitul acestui an de catre ministere sau agentii, in loc sa fie trimise inapoi la Bruxelles, mai bine sa fie date la Transporturi. …

