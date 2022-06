„Lucrarile pe santierul Sectiunii Nusfalau – Suplacu de Barcau (Autostrada Transilvania) au ajuns la un stadiu fizic de 28%. Constructorul turc a fost obligat sa creasca mobilizarea pentru a recupera intarzierile inregistrate pana acum (20% fata de graficul stabilit in contract). In prezent, 462 de muncitori (cu 173 de utilaje) lucreaza, in doua schimburi, la terasamente si la structurile podurilor si pasajelor”, a scris Sorin Grindeanu, vineri pe Facebook. El a adaugat ca lucrarile pe cei 13,55 de km au inceput in februarie 2021 si, potrivit graficului asumat, trebuie sa fie finalizate in…