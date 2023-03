„Nu cred acest lucru, dar eu as vrea sa privim problema de fond – atata timp cat inclusiv la nivel european sunt aceste decizii si aceste discutii de suprataxare pentru profiturile extraordinare obtinute pe criza energetica, eu cred ca e binevenita o reglementare pe acest tip. OMV, dincolo de investitiile pe care, daca nu ma insel, contractul de privatizare a Petrom in urma cu aproape 20 de ani le prevede, nu cred ca poate sa se abata de la asa ceva”, a declarat Sorin Grindeanu, intrebat joi despre subiect si daca OMV ar putea sa nu mai investeasca in Marea Neagra, in contextul taxei de solidaritate…