Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost solicitat sa comenteze forma finala a certificatului verde. „Domnul Rafila (n. r.: ministrul Sanatații) e un comunicator bun. Prea mult am vorbit noi, cei care nu suntem medici. Sa vorbesca specialiștii”, a spus Grindeanu. Guvernanții incearca sa reglementeze certificatul verde in Romania, insa nu cad la un acord pentru forma finala a acestuia. Intre ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila si liderul PNL Florin Citu a existat un schimb de replici. Rafila l-a acuzat pe Citu ca a dinamitat vaccinarea in Romania, iar liderul PNL a precizat ca in conditiile…