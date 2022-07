Stiri pe aceeasi tema

- Prețul barilului de petrol a scazut cu 5%, ajungand la nivelul intalnit inaintea razboiului din Ucraina, dar nu este clar daca se vor ieftini și carburanții la pompa.Virgil Popescu, ministrul Energiei, a spus ca trebuie rabdare. Prețurile ar trebui sa scada la pompa, dar totul ține de companiile petroliere.…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a vorbit joi seara la Digi24 despre o posibila scadere a prețului carburanților la pompa, in contextul in care barilul de petrol a ajuns la o cotație echivalenta cu cea de dinaintea izbucnirii razboiului din Ucraina. „Prețul barilului a scazut, ar trebui sa urmeze…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta identificarea a doua suprafete de teren care pot fi utilizate ca parcare pentru TIR-urile care blocheaza acum Portul Constanta. Ministrul a cerut managementului Portului sa prezinte "un calendar asumat" pentru realizarea unei parcari de mare capacitate.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca va merge la Bruxelles saptamana viitoare cu un plan de solutii pentru salvarea CFR Marfa si Tarom. ”Miercuri am intalnirea la Bruxelles cu doamna comisar pe cele 2 probleme si pe CFR Marfa si pe Tarom. Mergem pe masa cu solutii pentru ambele…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a transmis dupa vizita efectuata in Emiratele Arabe Unite ca se va dezvolta colaborarea in domeniul transportului si infrastructurii maritime dintre Romania si Emiratele Arabe Unite "Astazi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a semnat un Memorandum…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) va depune un proiect de lege pentru reducerea TVA la combustibili de la 19 la 1%, in condițiile unui preț de vanzare de sub 6,5 lei. Aplicarea s-ar face insa doar pentru o perioada de timp determinata. „Este o masura similara cu cea care a fost luata in domeniul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a evidentiat in cadrul Summitului sefilor de stat si de guvern din cadrul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), desfasurat vineri la Salonic, provocarile cu care se confrunta intreaga regiune dupa pandemie, in contextul tensionat al razboiului…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a discutat, luni, cu reprezentantii Guvernului Bulgariei despre proiectul Fast Danube, „un proiect vital pentru intreaga Uniune Europeana, in contextul conflictului din Ucraina”.