- Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. "Nu…

- Premierul Nicolae Ciuca și ministrul transporturilor in vizita de lucru Foto arhiva: Adriana Tudose / RRA RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Nicolae Ciuca și ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, s-au aflat astazi pe drumul expres Craiova-Pitești, pentru a evalua stadiul lucrarilor.…

- Vicepresedintele Asociatiei "Impreuna pentru A8" Catalin Urtoi sustine ca i-a cerut ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, ca banii pentru autostrazi sa nu mai fie impartiti politic, aratand ca nu vor exista fonduri suficiente pentru a finaliza pana in 2030 atat autostrada Iasi-Targu Mures, cat…

- Prezent la Pasajul Solventul dupa vizita pe șantierul Centurii de Sud a Timișoarei, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a interesat cum poate sa ajute, in acest moment, proiectul. I s-a raspuns ca nu are cu ce, iar Grindeanu a cerut sa se foloseasca toate parghiile legale pentru a evita un…

- Noul ministru al Transporturilor despre lotul 2 din A10 Sebeș-Turda: am un mare semn de intrebare privitor la darea in folosința Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, are mari semne de intrebare ca segmentul din autostrada Sebeș – Turda care leaga Alba Iulia de Aiud va fi dat in folosința…

- Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor, susține ca ar fi șanse cat de cat rezonabile pentru doar 7 km de autostrada, in acest an. In ceea ce privește secțiunea „Transporturi” din programul de guvernare, recunoaște ca a copiat din propunerile USR, dar are și o explicație. Intrebat miercuri,…

- Ministrul desemnat al Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca am putea avea maxim 32 de kilometri de autostrada dați in folosința la finalul acestui an. Totuși, Grindeanu se arata sceptic ca aceștia vor fi finalizați, pentru ca sunt probleme tehnice și exista intarzieri. ”Din informațiile…

Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, i-a cerut Ministerului Afacerilor Interne, inainte de a pleca din minister, sa faca demersuri pentru ca limita maxima de viteza permisa pe...