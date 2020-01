Grindeanu: ''Figurile uzate'' din PSD trebuie să facă un pas în spate Fostul premier Sorin Grindeanu considera ca "figurile uzate" din PSD "trebuie sa faca un pas in spate" pentru ca social-democratii sa nu devina "din ce in ce mai irelevanti".



"Perspectiva PSD in acest moment nu e nici glorioasa dar nici dezastruoasa, depinde de deciziile pe care in lunile urmatoare le va lua PSD. Figurile uzate ale PSD trebuie sa faca un pas in spate. Voi, cei care stiti sa aduceti - si ati dovedit aceste lucruri, voi care stiti sa aduceti voturi pentru PSD trebuie sa faceti un pas in fata fara niciun fel de frica. Daca PSD nu face aceste lucruri, incepem sa devenim… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Fostul premier Sorin Grindeanu considera ca "figurile uzate" din PSD "trebuie sa faca un pas in spate" pentru ca social-democratii sa nu devina "din ce in ce mai irelevanti". Declarația a fost facuta joi, la Conferința PSD Olt de la Slatina.

- Fostul premier Sorin Grindeanu, invitat joi la Conferinta de alegeri a PSD OLT, a anuntat ca intentioneaza sa revina in randurile social-democratilor. „Am fost om de stanga, sunt si voi fi om de stanga si voi reveni in PSD”, a precizat acesta.

- Sorin Grindeanu crede motivul pentru care PSD a cazut in optiunile electoratului este ca s-a bazat prea mult pe aceiasi oameni, pe care ii considera invechiti si slab pregatiti. "Resursa umana la nivelul conducerii PSD a fost slaba, prost pregatita, a pierdut la nivel central atu-ul partidului…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a anunțat, joi, ca se va reintoarce in PSD. Grindeanu a declarat ca "figurile foarte uzate ale PSD trebuie sa faca un pas in spate" și ca trebuie promovați profesioniști. De precizat este ca rindeanu este in prezent președintele ANCOM și a participat la conferinta PSD…

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, joi, la Conferinta de alegeri a PSD Olt, fiind prezent in prezidiu alaturi de Marcel Ciolacu si Paul Stanescu. Grindeanu a sustinut un discurs in fata social-democratilor din Olt, facand apel la o opozitie profesionista la PNL si la o reforma…

