„Din cauza faptului ca nu s-au facut lucrarile de dragaj, nu au putut circula barjele. Ieri au incercat sa intre, avand capacitatile in portul Ruse cei cu barjele, fiindca e vorba de o macara speciala si de un mal pe care la Giurgiu nu il avem. Au incercat sa intre acolo. Initial li s-a spus sarbilor ca poate sa intre, dupa care au fost refuzati si barjele respective au revenit in apele internationale. Eu aseara am vorbit cu omologul din Bulgaria, i-am spus care este situatia, l-am rugat si am toata increderea ca ceea ce mi s-a transmis astazi ca Bulgaria a inceput sa descarce aceste barje. Pana…