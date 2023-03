Stiri pe aceeasi tema

- „Au fost desemnati castigatorii pentru elaborarea primelor doua studii de fezabilitate necesare constructiei a doua Loturi din Drumul de mare viteza Filiasi-Lugoj! Primul contract vizeaza sectorul Drobeta Turnu Severin-Domasnea (65 km) si a fost atribuit unei Asocieri de firme inregistrate in Romania.…

- CNAIR a primit șase oferte de la constructori din Romania, Italia, Turcia și Ucraina pentru construirea Tronsonului 2 al Autostrazii Sibiu-Fagaras. Anunțul a fost facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu pe pagina sa de facebook. „Au fost depuse șase oferte pentru construcția Tronsonului…

- Constructori din Ungaria, Turcia, Italia si Austria au depus oferte pentru proiectarea si executia celor aproximativ 20 de kilometri ai lotului Avrig-Arpasu de Jos al Autostrazii Sibiu-Fagaras.

- „Au fost depuse sase oferte pentru construirea Tronsonului 2 al Autostrazii Sibiu-Fagaras! Pentru proiectare si executia celor aproximativ 20 de km ai acestui lot (Avrig-Arpasu de Jos) au depus oferte constructori si asocieri de constructori din Ucraina, Turcia si Italia, dar si ai subsidiarei din Romania…

- Intrucat Europa isi relanseaza transportul de calatori cu trenul, Comisia Europeana (CE) a anuntat marti ca va sprijini 10 legaturi feroviare transfrontaliere, printre un confortabil tren de noapte Paris-Venetia, unul Amsterdam-Barcelona prin Franta, legaturi intre Catalonia si Occitania, dar si…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in anul 2022, media anuala ajungand pana la 7,1% din totalul consumului, fiind cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 15 ani, conform studiului Novel Research. In primele 11 luni ale anului 2022, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii…

- Ministrul finlandez al apararii, Antti Kaikkonen, isi va lua un concediu de paternitate timp de aproape doua luni la inceputul anului viitor, in contextul in care tara sa incearca sa convinga Turcia si Ungaria sa grabeasca ratificarea documentului care ii permite se alature NATO, relateaza "The Guardian".…

- ​Inaintea reuniunii Consiliului JAI in care se va decide daca Romania va fi primita in Schengen, Karl Nehammer, cancelarul Austriei, singura tara care se opune, transmite un ultim mesaj, potrivit hotnews.ro. Acesta sustine o conferinta de presa alaturi de Manfred Weber, presedintele PPE. Declaratiile…