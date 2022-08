Grila de toamnă la Antena 1. Ce emisiuni vor rula toamna această la Antena 1 Grila de toamna la Antena 1. Ce emisiuni vor rula toamna aceasta la Antena 1. Antena 1 a publicat grila de toamna, care va intra in vigoare treptat, incepand de joi, 25 august. Astfel, joi, 25 august, de la 20.30 vom avea primul episod din ultimul sezon al serialului Adela. Totodata, reality Show-ul Mireasa va incepe pe 29 august, de la ora 14 si 17, de luni pana vineri. Sezonul cu numarul 6 al emisiunii matrimoniale va fi prezentat de Simona Gherghe, singura noutate majora a sezonului 6 o reprezinta locul de unde se va transmite emisiunea. Filmarile se produc in Turcia, in Istanbul. O alta noutate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

