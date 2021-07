Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 14 iunie, a.c., in jurul orei 09.00, jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau aflati in timpul executarii unei actiuni pe linia combaterii comercializarii fara drept a produselor accizabile, in zona Pieței Centrale din municipiul Bacau, au depistat doua persoane care detineau mai…

- FIRST® LEGO® League, este o competiție internaționala de robotica și soluții inovatoare, adresata copiilor și tinerilor cu varsta cuprinsa intre 9 și 16 ani, lansata in 1998, de catre fundația FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), in parteneriat cu LEGO® Education. FIRST®…

- Statistica data publicitații de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) releva faptul ca piața de profil iși revine dupa caderea de anul trecut, cauzata de panica generata de masurile anti-COVID. Așa se face ca, luna trecuta, la nivelul județului, s-au tranzacționat 102 terenuri…

- Avand in vedere situația epidemiologica descrescatoare inregistrata la nivel național, incepand din aceasta luna, ISUJ Bacau reia activitatea de voluntariat in cadrul programului “Salvator din pasiune”, cu asigurarea masurilor de protecție pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. In acest…

- Vrem, nu vrem, intrebarile sunt foarte importante in viața noastra. Chiar daca nu mereu ne place, o intrebare bine pusa ne poate oferi raspunsurile vitale legate de ce facem și cine suntem. Asta daca și raspundem la ele, evident. Ce ne facem, insa, atunci cand raspunsurile se lasa așteptate? Atunci…

- In data de 08.06.2021, pentru efectuarea lucrarilor de inlocuire a conductei efluente, care face legatura intre cele doua rezervoare de 5000 mc și rețeaua de distribuție din municipiu, CRAB va fi nevoita sa funcționeze fara cele doua rezervoare. Astfel, in intervalul specificat va fi disponibil pentru…

- Mi-ar placea sa cred ca Bacaul, inca, mai deține resurse, de tot felul, care sa-l plaseze undeva, cat mai sus, intr-o ierarhie la nivel național. Mai ales daca socotim ca, de-a lungul timpului, de oraș, au fost legate numele numeroaselor personalitați care au facut cinste Romaniei, nu doar acestor locuri.…

- Vice-campioana naționala de junioare 4 in 2019, echipa antrenata de Georgiana Vantu și Marius Capușa incepe azi asaltul catre o medalie la junioare 3 In 2019 au cucerit argintul national la junioare 4. O mare performanța. Și un inceput de drum. Drum care continua in 2021 cu o noua prezența la turneul…