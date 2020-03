Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat ca pensionarii nu trebuie sa isi faca griji, deoarece pensiile vor veni la timp. De asemenea, directorul Postei Romane a plusat si a spus ca pensiile vor veni chiar mai devreme decat ar trebui."Pensiile vor veni la timp. Sunt in contact permanent cu directorul…

- "Am suspendat procedurile de executare silita pentru pensionarii care se aflau in aceasta situatie, ne vom regla dupa criza. Acum nu se mai fac! Este vorba despre diferite debite, creante pentru impozite, datorii neplatite sau erori de calcul care trebuie reglate, dar asta se va intampla cu intelegere…

- Directorul Poștei Romine, Horia Grigorescu sustine angajatii companiei se afla in prima linie, alaturi de alte categorii de personal care trebuie sa mearga la serviciu. Pensiile și ajutoarele sociale trebuie livrate, indiferent de situație. Poșta Romana are un numar total de aproximativ 24.000 de angajați.…

- Directorul General al Postei Romane, Horia Grigorescu, a trimis o circulara catre toate oficiile postale din tara prin care solicita postasilor sa nu mai livreze pensiile si alocatiile catre persoanele aflate in carantina din cauza coronavirusului. Situatia este extrem de dificila pentru persoanele…

- Poșta Romana ia masuri in vederea prevenirii și limitarii efectelor epidemiei de COVID - 19 (noul coronavirus), transmite Antena 3. Directorul General al Poștei Romane, Horia Grigorescu, a trimis o...

- Horia Grigorescu, Directorul General al Companiei Nationale Posta Romana, a participat la reuniunea plenara a Consiliului de Administratie al Uniunii Postale Universale (UPU), care a avut loc la Berna, in perioada 27-28 februarie.In cadrul programului, Directorul General al Postei Romane a…

- RESITA – Postasii au finalizat, cu trei zile inainte de termenul comunicat oficial, distribuirea drepturilor banesti catre cei 67.011 pensionari din Caras-Severin! Ultimele pensii, din categoria celor distribuite, la domiciliu, prin Posta Romana au fost achitate, potrivit unui comunicat, vineri 17 ianuarie.…

- CARAS-SEVERIN – Compania Nationala Posta Romana informeaza ca, in aceasta luna, distribuirea pensiilor se va decala. Acest lucru se explica prin faptul ca banii pentru drepturile sociale ajung in conturile Postei Romane, incepand cu 7 ianuarie, asa cum se intampla la fiecare inceput de an. Intr-o luna…