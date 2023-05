Stiri pe aceeasi tema

- Greva din Educație continua joi, pentru a patra zi consecutiv, dupa ce reprezentanții sindicatelor din educație și cei din Guvern nu au ajuns la niciun numitor comun. Sindicatele nu au avut mare succes ieri la negocierile de la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), unde premierul…

- Laviniu Lacusta, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, a declarat pentru News.ro ca oferta Guvernului este "jignitoare" si ca greva generala va continua. "Nu poate fi acceptata o asemenea oferta. Este o jignire si o batjocura. Nu imi dai mie un supliment in…

- Cadrele didactice au decis sa nu incheie mediile elevilor pentru anul școlar in curs, dupa ce premierul Ciuca nu le-ar fi invitat la discuții. „Nu avem niciun element care sa ne determine sa credem ca greva poate fi oprita”, a declarat pentru Edupedu .ro Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor…

- S-ar parea ca grevele din educație vor continua in perioada urmatoare. Sau cel puțina sta a dat de ințeles liderul FSLI. Presedinte FSLI, Simion Hancescu, anunta duminica, inaintea consultarilor organizate de guvern cu sindicatele din educatie, ca luni va avea loc greva anuntata. Liderii celor doua…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata seara, 20 mai, ca soluția pentru a rezolva cererile sindicaliștilor din Educație, care au anunțat ca de luni intra in greva, nu este doar la el ci la intreaga coalitie.El a spus ca decizia luata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, aceea de a opri negocierile…

- Liderii sindicatelor din Educație se intalnesc astazi cu reprezentanți ai guvernului pentru o noua runda de discuții legate de cerințele profesorilor. Angajații din Invațamant au anunțat ca de luni, 22 mai, declanșeaza greva generala.Intalnirea cu sindicatele a fost convocata de premier, care a declarat…

- Sindicaliștii din Educație au anunțat ca maine, intre orele 11:00 și 13:00, va fi organizata greva de avertisment, in unitațile de invațamant, urmand ca pe data de 22 mai sa fie declanșata greva generala. In timpul grevei de avertisment, profesorii nu vor preda, dar vor supraveghea elevii, in cazul…