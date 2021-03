GREVĂ la metrou! CÎȚU și DRULĂ îl atacă pe RĂDOI Premierul Florin Cițu a reacționat dur cu privire la protestul spontan de la Metrorex din aceasta dimineața. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei „Un fost deputat PSD (Ion Radoi, șeful sindicaliștilor de la metrou, n.r.), care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal. Despre asta e vorba? Din punctul meu de vedere, nimeni nu e mai presus de lege, asta i-am transmis domnului ministru și trebuie sa ia masuri. Bucureștenii nu trebuie sa sufere pentru ca un deputat pesedist iși pierde sinecuri. Și cu domnul Bode am discutat despre lucrul acesta“, a spus premierul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Circulatia metrourilor a fost blocata vineri dimineata din cauza unui protest spontan al sindicalistilor. Oamenii au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, si au impiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunta Metrorex, conform news.ro…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dur cu privire la protestul spontan de la Metrorex din aceasta dimineața. „Un fost deputat PSD, care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal. Despre asta e vorba? Din punctul meu de vedere, nimeni nu e mai presus de lege, asta i-am transmis domnului…

- Metroul nu circula, vineri dimineața. Circulația este blocata pe toate cele 5 magistrale, dupa ce reprezentanți ai sindicatului de la metrou au organizat un protest spontan in stația Piața Unirii, potrivit companiei Metrorex. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei Aceștia au coborat…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost perturbata vineri dimineata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM în statia Piata Unirii, acestia coborând în tunel, pe calea de rulare, si împiedicând pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor…

- Șeful sindicatului Metrorex, Ion Radoi, a reacționat dur la Antena 3 dupa ce ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a facut acuzații grave despre „famigliile” de la sindicat care ar avea afaceri cu compania la care lucreaza. Citește și: DECIZIE - Primele SPORURI care se TAIE in sistemul…

