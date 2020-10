Grevă la depozitele Amazon din Germania Este greva la sapte depozite Amazon din Germania. Sindicatul german Verdi a anunțat o greva de doua zile ce coincide cu evenimentul „Prime Day” organizat de gigantul american. Angajații Amazon din Germania sunt de multa vreme nemulțumiți de salariile și condițiile de munca. Aceștia susțin ca bonusurile din timpul pandemiei de coronavirus au fost introduse in martie și au fost eliminate dupa puțina vreme, in luna mai. Un purtator de cuvant al Amazon a explicat ca majoritatea angajatilor continua sa lucreze in mod normal, in ciuda grevei. Conform acestuia, Amazon ofera „salarii excelente”. Protestele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Sindicatul german Verdi a declansat marti o greva la sapte depozite Amazon din Germania. Mutarea coincide la nivel global cu „Prime Day”, unul dintre cele mai importante evenimente comerciale desfasurate de gigantul american, anunța Reuters, citata de Mediafax.

