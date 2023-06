Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, joi, ca reprogramarea examenelor nationale sau prelungirea anului scolar nu vor putea fi evitate, daca va continua protestul in educatie, conform Agerpres.roMinisterul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor…

- Niciun elev nu va ramane cu situatia scolara neincheiata si niciun elev care se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a nu va ramane fara posibilitatea de a sustine examenul, fie Evaluarea Nationala, fie examenul de Bacalaureat, a anuntat luni ministrul Educatiei, Ligia Deca, mentionand ca, daca greva va…

- Ligia Deca spune ca multe lucruri nu tin de Ministerul Educatiei, dar s-a declarat convinsa ca nu se va ajunge la bulversarea examenelor nationale. Intrebata despre riscul bulversarii examenelor de final de an, Deca a afirmat: ”Trebuie sa luam aceasta declaratie si in logica negocierii sindicale”. ”Ar…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat miercuri ca noile forme de Evaluare Nationala, admitere la liceu si Bacalaureat nu vor intra in vigoare incepand cu anul scolar urmator adoptarii legii invatamantului preuniversitar, ci, cel mai devreme, in 2027, daca proiectul va fi adoptat in Parlament pana…